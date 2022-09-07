Türkiye Gazetesi

Türkiye en yaşlı gazisine veda etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl görev yapan, katıldığı Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi unvanını alan Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Emekli Albay Ali Cesuroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye’de yaşayan en yaşlı gazi unvanına sahip olan ve 99 yaşında hayatını kaybeden Emekli Albay Ali Cesuroğlu’nun cenazesi, İstanbul’dan Kastamonu’ya getirildi. Kastamonu il merkezinde bulunan Nasrullah Camiinde Cesuroğlu için tören düzenlendi.

ŞEHİTLİKTE DEFNEEDİLDİ

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ardından Emekli Albay Ali Cesuroğlu’nun cenazesi, Kastamonu Şehitliğinde defnedildi. Askeri tören ile uğurlanan Ali Cesuroğlu’nun cenaze geçişinde komandolar ve gaziler asker selamı verdi.

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