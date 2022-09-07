Türkiye Gazetesi

Kardeşine ulaşamadı, eve giidp kapıyı kırınca gerçeği gördü. Abisinin ulaşamadığı gençten gelen acı haber aileyi adeta yıktı. Alanya'nın Karakocalı Mahallesinde meydana gelen acı olayda Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, 2 gün kardeşi Yılmaz Kip'e (26) ulaşamayınca gece saatlerinde arkadaşından yardım istedi.

Yalçın Kip'in yardım istediği Mustafa Kaya, çaldığı kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye girdi. Kaya, içeriden gelen koku üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri battaniye sarılı halde bulunan Yılmaz Kip'in hayatını kaybettiği belirledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ: BAŞINA DARBE ALMIŞ

Yapılan incelemelerde jandarma ekipleri Kip'in başına darbe aldığı ve cinayet şüphesi üzerine durdukları öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Kip'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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