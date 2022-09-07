Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ev eşyalarının satıldığı Delice Home isimli mağaza, şubesinin açılışına özel indirim yaptı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise açılış saatinden saatler önce mağaza önünde yerini aldı. Mağaza önünde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılışın indirimli ürünlerle yapıldığı duyurulan mağazanın önünde izdihama neden oldu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte oluşan yığılma nedeniyle mağaza yetkilileri tarafından kepenkler geri kapatılarak içeriye vatandaşların girişi engellendi. Polis, vatandaşların sorunsuz dağılmaları ve mağaza önünde ve çevresinde sorun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.



İNDİRİM VAR DİYE GELDİLER KEPENKLER KAPANDI

İndirim için mağazaya gelen Serkan Uca kepenklerin geri kapatılmasına tepki göstererek, “Sabah saat 9’dan beri burada bekliyorum burada. Bardak falan alacaktım. Bizi kandırdılar, hepimiz burada mağdur olduk. Sözde izdiham varmış ama hiçbir izdiham yok. Resmen aldatıcı, bizi kandırdılar” dedi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Azize isimli bir vatandaş ise “Çok büyük bir reklam yapıldı. Sultanbeyli’den Ümraniye'lere kadar kataloglar dağıtıldı. Çok büyük reklamlar oldu. Burada 3-4 bin kişi toplanıldı. İçeriye sadece 400-500 kişi alındı. Buraya haber kanalları çağrıldı. Reklamlar yapıldıktan sonra 'polis memurları izin vermiyor' denildi, indirim iptal edildi. Polis memurlarına şikayetimizi beyan ettik. Bu bir insanlık suçudur. Bu kadar insanı toplandılar. Sadece şikayetçi olmak istiyoruz“ diye konuştu.

Alışveriş platformları indirim kampanyalarını duyurmaya başladı Trendyol, Mega Eylül kampanyası duyurdu. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmekte olan kampanyada giyimden kozmetiğe, elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe indirim olduğu öğrenildi.

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