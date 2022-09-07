Türkiye Gazetesi

Keçiören'de yol kenarında cesedi bulunan 2 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Haşim’in ölümüne ilişkin araştırma sürüyor. Küçük çocuğunun ölümüyle ilgili annesinin teyzesi Mune E. adlı kadın gözaltına alınırken, emniyette yapılan sorgulamasında, konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Küçük çocuğun babası ise teyzenin daha önce de Rayan'ı kaçırarak alıkoyduğunu iddia etti.

ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Haşim’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Mune E.’nin ise polis sorgusunun tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ise Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'EŞİMİN TEYZESİ ÇOCUĞU ALIP KAÇIRMIŞ'

Oğlunu kaçıranın eşinin teyzesi olduğunu söyleyen Baba Sultan Tarık Haşim, daha önce de aynı kişinin çocuğu kaçırmaya çalıştığını belirterek şunları dedi:

“Çocuğum ölmeden bir gün önce eşim misafir olarak teyzesinin yanına gitmişti. Çocuğu alan da teyzesiydi. Sabah aradılar beni. Teyzesi çocuğu alıp kaçmış. Karakola gittik. Polislerle beraber gece gündüz aradık. En sonunda ‘Mune’yi bulduk’ diye haber verdiler. Bana, ‘Çocuğun ölmüş’ dediler. Hastalık varmış beyninde, bizim de haberimiz yoktu. Nasıl ölmüş, soğuktan mı ölmüş bilmiyorum. Bundan 10-15 gün önce de böyle şeyler yaptı biz de hemen aldık çocuğu elinden kurtardık. Aklı yerinde değilmiş. Aklı yerinde olsa böyle yapmazdı. 2 yaşındaydı. Mahkeme süreci başladı şimdi. Bu ikinci sefer oldu. Çocuğu bugün defnettik.”

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