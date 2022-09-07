Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin lirasını yere düşürdü. Rüzgarla birlikte caddeye savrulan paraları ise vatandaşlar tek tek toplanıp sahibine verdi. O anlar kameralara da yansıdı.

PARALAR CADDE BOYUNCA UÇTU

Olay, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale'de Zafer Caddesi önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

O ANLAR KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber olduğu yer alıyor. Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı. Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.

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