Türkiye Gazetesi

Ereğli ilçesinde, 33 yaşındaki mahalle bekçisi drift yapan aracı uyarmak isterken az daha canından oluyordu. Aracı bekçinin üzerine süren sürücü Recep K, kontrolü kaybederek bekçiye çarptı.

Yaralanan bekçi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından sürücü ve otomobilde bulunan E.K. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.K. savcılıkça sorgulanıp serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Recep K. ise tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün drift yaptığı ve araca yaklaşmaya çalışan bekçiye çarptığı görülüyor.

Driftli düğün konvoyu, trafiği birbirine kattı Büyükçekmece’de trafik magandaları yolu kapatıp damadın etrafında drift yaptı. Canını hiçe sayan şahıslar, yaşananları yine kendileri çekip kendileri paylaştı.

Düğünde drift pahalıya mal oldu: Hem ehliyetinden, hem paradan oldu Samsun'da gelin arabasıyla drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan şahsın ehliyetine, 2 aylığına el konuldu. Bununla birlikte para cezası alan şahsın aracı da trafikten 2 ay men edildi.

Sosyal medyada paylaştığı drift videosuna 33 bin lira para cezası İstanbul'da sosyal medya hesabından drift görüntülerini paylaşan iki kişiyi tespit eden ekipler 33 bin 730 lira para cezası kesti.