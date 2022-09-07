Türkiye Gazetesi

Konya'nın Meram ilçesine Rıfat Y. (59), trafikte bir otomobilin içinde bulunan 5 kşi ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Şahıs, Aydoğdu Mahallesi, Altınbilezik Sokak'taki evine gitti. Tartıştığı şahısların, arabayla evinin önüne geldiğini fark etti. Belinden silahını çeken Rıfat Y, otomobile peş peşe ateş açtı. Araçta oturan aynı aileden Şükrü Ç, Ali Ç, Bekir Ç, Yasin Ç. ve Ahmet Ç. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rıfat Y. ile yanındaki Mustafa Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. İkili, emniyete götürüldü.

İstanbul’da trafik magandaları dehşet saçtı! Biri silah çekti, diğeri aynayı kırdı İstanbul'da trafik magandaları ayrı ayrı yerlerde resmen sürücülere dehşeti yaşattı. Başakşehir'de bir şahıs, trafikte bir motosikletli sürücüyü kenara sıkıştırdı ve çıkan tartışmada sürücüye silah çekti. Bu magadanlığın ardından bir diğeri ise TEM Otoyolu'nda yaşandı. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Sokak ortasında dehşete düşüren olay: Önce silahla vurdu sonra başında sigara yaktı Karaman'da aralarında husumet olan iki yaşlı adam sokakta karşılaşarak, birbirlerine silah ve bıçakla saldırdılar. Zekeriya K., yere düşen Hayrettin A’ya elindeki bıçağı saplamaya başladı. Hayrettin A. da elindeki tabancayla Zekeriya K’ye 1 el ateş ederek göğsünden vurdu. Hayrettin A., daha sonra yere düşen sigara paketinden çıkardığı sigarayı yakarak yaralının başında içmeye başladı.

Meksika’da kartel savaşları! Futbol sahasına silahlı saldırı düzenlendi; 4 ölü, 10 yaralı açıklandı Meksika’da bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.