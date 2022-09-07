Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bergama ilçesinde tartıştığı karısını öldüren yaşlı adam olayın ardından vefat eden yakınının akrabasına taziyeye gitti. Katil koca buradan çıktığı gibi de jandarmaya teslim oldu. Olay, ilçeye bağlı Zeytindağ Mahallesi’nde yaşandı. Kanser hastası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki N.B. ile 65 yaşındaki eşi Sabiha B. evde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren yaşlı adam karısına tüfekle ateş açtı.

CİNAYETİN ARDINDAN YAPTIKLARI "PES" DEDİRTTİ

Zanlı cinayetin ardından dışarı çıkarak kahvaltısını yaptı ve oradan da ilçede vefat eden yakınının akrabasına taziyeye gitti. Soğukkanlı tavrını sürdüren adam daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri talihsiz kadının cesedini buldu.

CENAZEYİ ALMAYA GELEN AKRABALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada cenazeyi teslim almaya gelen akrabalar arasında da kavga çıktı. Kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Katil kocanın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirlen, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıla Şentürk cinayetinde, cani katilden itiraf geldi! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü canice katleden Hüseyin Can Gökçek suçunu itiraf etti. 'Uçakta bıçak gider mi?' gibi araştırmalar yapan Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi isteniyor.

Bacanağını öldürdü, kahvede çay içerken cinayeti anlattı İzmir Aliağa'da bir kişi, tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle öldürdü. Ardından kahveye giden zanlı, çay içip işlediği cinayeti etrafındakilere anlattı.