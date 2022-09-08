Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çobanlarını otlatan çoban ayı saldırısına uğradı. Yiğitler köyü yaylasında yaşanan korkunç olayda hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının kendisine saldırmasıyla yaralandı. Saldırıda, talihsiz adamın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen çoban yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

KÖPEKLER SAYESİNDE KURTULDU

Yaralı çoban, yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.

Bartın'da feci ayı saldırısı: Böbreklerimi söktü... Öldü sanınca bıraktı Bartın’da hayvanlarını otlatırken karşılaştığı ayının saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Bir ineğini de ayı saldırısında kaybeden adam, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Yere yattım. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" diyerek dehşet anlarını anlattı.

İşitme engelli adama ayı saldırdı: Görüntülü aramayla kurtuldu Artvin'de işitme engelli bir adam ormanlık alandan geçtiği esnada bir ayının saldırısına uğradı. Yaralanan adam elindeki balta yardımıyla ayıdan kurtulurken arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi.