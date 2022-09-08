Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu için geri sayım başladı. Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nin tanıtım töreni yapıldı. Organizasyonun bu yıl İstanbul’un 39 ilçesinde 150 bin katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Toplam 450 finalin yaşanacağı İstanbul Gençlik Oyunları için kayıtlar 12 Eylül itibariyle alınacak. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte 24 Ekim’de heyecan dolu mücadeleler başlayacak.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan İstanbul Gençlik Oyunları’nın tanıtım toplantısına; AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ile Emine Sare Aydın, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

8 AY SÜRECEK

Organizasyonun 8 ay boyunca sürecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 ilçede başladığımız İstanbul Gençlik Oyunları, bu yıl İstanbul’un 39 ilçesinde olacak. Bu gençlik organizasyonu içerisinde sanat, kültür, spor, teknoloji gibi birçok branş var. Bu branşların hepsinde bu yıl 150 bin katılımlı muhteşem bir organizasyon olacak. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olacak. Daha önemlisi ise 8 ay boyunca sürecek olması. Kapanışı da tüm katılımcılarla birlikte büyük bir stadda muhteşem bir finalle inşallah tamamlayacağız" dedi.

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