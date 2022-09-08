Türkiye Gazetesi

Elâzığ’da ikamet eden 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma kararı aldı. Dava sürecinde şahsın mal varlığına tedbir konuldu. Bu süreçte Yıldırım, üzerine kayıtlı bir evin daha olduğunu öğrendi.

Bir yanlışlık olduğunu düşünen Hasan Yıldırım, tapu müdürlüğüne gitti. Bir evin mülkiyetinin 2005 yılında kendisinin üzerine geçtiği söylendi. İki dairesi gözüken şahıs, mahkeme kararıyla kendi evini boşandığı eşine vermek zorunda kaldı. Gerçeği ortaya çıkarmak isteyen Yıldırım, iki yıl boyunca uğraştı, sonunda hakikate ulaştı. Üzerinde gözüken evin, Almanya’da yaşayan ve aynı adı soyadı taşıyan hemşehrisine ait olduğunu belirledi.

BABALARININ ADLARI BİLE AYNI

Hasan Yıldırım (47) memleketine gelince hata düzeltildi. Elâzığ’da oturan Yıldırım "Yanlışlık yüzünden kendi evimden oldum. Normalde yarısı benim, yarısı eski eşimindi. Ancak üzerime iki daire gözükünce mahkeme hepsini ona verdi. Şimdi aylık 1.000 TL kira ödüyorum. Hasan Bey ile babalarımızın adı bile aynı. Avukat sayesinde kendisini Almanya’da buldum. Aradım, ‘Gel şu mallarını al’ dedim. Mülkünü devrettim" diye konuştu.

Gurbetçi Yıldırım da "Evi 2005 senesinde aldım. 2013’e kadar ben oturdum. Sonra ailemle birlikte yurt dışına gittim. Evi de kiraya verdim. Hasan Abi ile tek farkımız yaşlarımız. İyi niyetli biriymiş, kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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