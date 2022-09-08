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Sarp Gümrük Kapısı'nda yarım tondan fazla bal yakıt depolarında ele geçirildi
08.09.2022 - 10:11 | Son Güncelleme: 08.09.2022 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, yarım tondan fazla bal araçların yakıt depolarında ve ya eşyaların içerisinde gizleyerek yurda sokmaya çalışılırken ele geçirildi
Etiketler : bal,gümrük muhafaza,kaçak bal,
906144 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/906144.aspx
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