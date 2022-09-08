Türkiye Gazetesi

Dağlık veya ormanlık alanlarda sıklıkla görülen ayılar kimi zaman insanlar karşılaşabiiyor. Bu karşılaşma ise bazen ölümle sonuçlanabiliyor ancak ayının saldırdığı bir çoban köpekler sayesinde kurtuldu. Olay, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Yiğitler köyü yaylasında meydana geldi. Hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

KÖPEKLER SAYESİNDE KURTULDU

Arka’nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Arka'nın ayı saldırısından köpeklerin yardıma koşması ile kurtulduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Bartın'da feci ayı saldırısı: Böbreklerimi söktü... Öldü sanınca bıraktı Bartın’da hayvanlarını otlatırken karşılaştığı ayının saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Bir ineğini de ayı saldırısında kaybeden adam, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Yere yattım. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" diyerek dehşet anlarını anlattı.

Evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam şoku yaşadı Artvin'de iş çıkışı evine giden adam kendisine saldıran ayı ile 3 dakika boğuştu. 58 yaşındaki adamın hayatını eşinin çığlıkları kurtardı.

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.