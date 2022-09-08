Türkiye Gazetesi

Sabah uyurken annesinin telefon konuşmasından rahatsız olan evlat anne babasına dehşeti yaşattı. Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'nde ikamet eden M.B., sabah saatlerinde yakınlarıyla telefonla görüşen annesi Hanım B.’ye (62) telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu belirtti.

Devam eden telefon görüşmesine sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.’ye saldırdı. Annesini kalçasından bıçaklayan M.B., daha sonra araya giren babası Hacı Ali B.’yi (67) de darp etti. Çocukları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine bildirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖZAlTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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