Türkiye Gazetesi

Yoğun ve kötü koku mahalleliyi bezdirince vatandaşlar çareyi ekiplere bildirmekte buldu. Durumu ihbar alan belediye ekipleri ise harekete geçti ve kokunun kaynağını buldu. Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Selimiye Mahallesi 11’inci Bahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki depoya baskın düzenledi.

Koku yayan depoya baskın yapan ekipler toplamda 1.5 ton beyaz eti imha etti.

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı depoda denetim yapan ekipler, insan sağlığı açısından tehlike saçan tavuk etlerine el koydu. Zabıta ekipleri, kaçak işletmenin sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. İşletme sahibinin görevlilere ruhsatı olduğunu söyleyerek gıda faturasını göstermesi ise denetim yapan ekiplerde şaşkınlık oluşturdu.

1.5 TON BEYAZ ET İMHA EDİLDİ VE VATANDAŞLAR UYARILDI

Yapılan baskında, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden yaklaşık 1,5 ton beyaz et, Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde toplanarak imha edildi. Yetkililer, ilçede yasa dışı faaliyet gösteren kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları uyardı.

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