Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Şevval Sarıgöz 15 Ağustos günü sancıları artınca Kadirli Devlet Hastanesine gitti. Doğumhaneye alınan genç kadının doğumuna iddiaya göre doktor değil, 2 ebe ve 1 temizlik görevlisi girdi. Doğumu doktor gelmeden başlatılan doğumda ebelere temizlik görevlisi yardım etti. Temizlik görevlisi çocuğun doğması için Şevval Sarıgöz’ün karnına baskı uyguladı.

PLASENTA İÇERİDE UNUTULDU, APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Doğum gerçekleştikten sonra ise kadının sancıları artarak devam edince halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasenta kesesinin bebekle birlikte çıkarılmadığı anlaşıldı. Durum doktora haber verildi. Hastaneye gelen Kadın Doğum Uzmanı doktor, Şevval Sarıgöz’ü ameliyata alarak plasenta kesesini ameliyatla çıkardı. Yeni doğan kız bebek bazı uzuvlarını oynatmadığı anlaşılınca başka bir hastaneye sevk edildi.

DOKTORLAR YÜZDE 90 SAKAT KALIR TEŞHİSİ KOYDU

Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen bebek burada 8 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Ardından da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nde yapılan ilk tetkiklerde bebeğin doğum esnasında sinir hücrelerinin koparıldığı ve sağ kolunun yüzde 90 oranında sakat kalacağı belirlendi.

KOLLARI VE VÜCUDU MORLUKLAR İÇERİSİNDEYDİ

İkinci çocuğunu doğuran anne Şevval Sarıgöz doğum esnasında temizlik görevlisinin karnına şiddetli şekilde baskı uygulamasından dolayı bebeğin kolları ve vücut bölgesinde morluklar içerisinde doğduğunu belirterek, “Doğuma doktor gelmedi. 2 ebe ve 1 temizlikçi bana doğum yaptırdı. Doktor doğum bitti benim rahatsızlığım devam edince geldi. Bebek kesesini içeride bırakmışlar ameliyata alındım. Kese ameliyatla çıkarıldı. Bebeğim şu anda 20 günlük ve sağ kolu tutmuyor. Adana’da doktorlar yüzde 90 sakat kalır dediler. Bizimle hiç kimse hastanede ilgilenmedi" diye konuştu. Ömer Sarıgöz ise, “Eşimin doğumunda ihmal var. Bu doğuma girenlerin hepsinden şikayetçiyim” dedi.

Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi ise konuyla ilgili doğum başladığında doğuma giren ebelerin doktoru çağırmadıklarını ve doğumu yaptırdıklarını, ayrıca ebelerin doğum yaptırma yetkisinin olduğu ancak zor doğumlarda doktora haber verilmesi gerektiğini belirterek olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

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