Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arazi yüzünden çatıştı, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde yaşanan olayda akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi.

Şiddetini arttıran kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Feci olayda İbrahim Korkmaz (49), Şerife Korkmaz (38) ve Ayşe Dağ (50) olay yerinde can verdi, Ahmet Alperen, (7), Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Nisa K. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne, Fatma Nur ve Mehmet Murat K. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'da iki aile taş ve sopalarla çatıştı: 1 ölü, 8 yaralı Hatay'da husumetli aileler taş ve sopalarla çatıştı. Çıkan kavgada 1 kişi canından olurken 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da esnaflar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da esnafların çatışması kanlı bitti. Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.