Türkiye Gazetesi

Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolunda meydana gelen kazada Cuma T. (54) yönetimindeki Fiat marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla attı.

Şoför ve araçta bulunan B.K., Y.T., M.T., E.Ş., N.Ş.ve R.B. yaralandı.

Kaza yerine Uluş, Altınyayla, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinden ambulanslar sevk edildi.

Yaralılar ilk etapta Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan 5 yaralı Sivas’a sevk edildi. Araçta bulunanların Hatay’dan kız istemek için Sivas’a geldikleri öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan R.B.’ isimli genç kadının hamile olduğu belirtildi.

Yaralananlarda 4’ünün ise çocuk olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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