Türkiye Gazetesi

Keçiören'de 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Hassım kaldırım kenarında ölü olarak bulunmuş, çocuğu kaçırdığı iddia edilen teyzesi emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.

AĞLADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Teyze Muna Ehas Hıdır'ın, olay günü bir taksici ile buluşarak gittikleri evde birliktelik yaşadığı, bu sırada yan odada bulunan Rayyan Hassım ağlamaya başlayınca teyzesi tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Çocuğun ölümü üzerine korkarak evden kaçan taksici T.P. ve Hayo, daha sonra dönerek 3 yaşındaki Hassım’ın cansız bedenini bir direğin dibine bıraktı.

Olay ile ilgili hemen tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hayo’yu gözaltına aldılar.

TAKSİCİYİ MAVİ ÇARŞAFLAR ELE VERDİ

İfadesinde taksiciden bahseden Hayo’nun, taksici ile bir biliktelik yaşadığı evde mavi çarşaflar olduğu beyanı üzerine tam 120 saat kamera izlendi ve 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü.

Çevrede tarife uyan bütün evlerde inceleme yapıldı.

Balkonunda söz konusu mavi çarşaf asılı bir evden şüphelenildi ve bu adrese girildiğinde taksici T. P.’nin evde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Taksici T.P. ifadesinde olayı doğruladı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Cesedi kaldırımda bulunmuştu... Cinayeti itiraf eden teyze cezaevine gönderildi Ankara'da yol kenarında ölü olarak bulunan 2 yaşındaki çocuğun, akli dengesi bozuk olan teyzzesi tarafından kaçırıldığı ve zehirlendikten sonra cesedinin yol kenarına atıldığı iddia edilmişti. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden teyze, tutuklanarak cezaevine gönderildi.