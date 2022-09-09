Türkiye Gazetesi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada tırların çarpışması sonucu iki kişi canından oldu. Mehmet Kara (43) idaresindeki konteyner yüklü tır, Dinar - Keçiborlu kara yolu Kozluca köyü mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından yapılan ilk kontrolde sürücü Kara ile yanında bulunan 16 yaşındaki Betül Kara'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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