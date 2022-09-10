Türkiye Gazetesi

Tacihan YONGACI

Evinizin duvar rengini komple değiştirmek istemiyorsanız ya da değiştirecek imkânınız yok ise mevcut renk üzerinden hareket edebilirsiniz. İnternetten faydalanarak küçük bir araştırma ile mevcut duvar rengine en uygun başlıca renklerin ne olduğunu belirleyebilirsiniz. Ortaya birkaç seçenekli renk paleti çıkacaktır ama asıl olan belirlenen rengin hangi tonunu tercih etmeniz gerektiğidir.

Renk tonlarının tercihi de zevkinize kalmış bir durum fakat küçük bir tüyo vermek gerekirse çoğunlukla pastel tonları tercih etmeniz sizi doğru görüntüye ulaştıracaktır.

Peki renk tonlarını da seçtiniz, sırada ne var?

Oluşturduğunuz renk paletini oturma odanıza yansıtmak için evinize birkaç parça irili ufaklı eşya alabilirsiniz ya da var olanı kullanabilirsiniz.

PERDELERLE AHENK YAKALAYIN

Perdeler, odanın duvarından sonraki renk paletlerindeki en baskın 2. renk seçeneğidir. Dikkat etmeniz gereken en önemli detay, özellikle güneşlik olarak kullandığınız perdelerin rengini mevcut duvar renginden çok uzak ama birbiriyle üst üste gelince ahenk oluşturacak renkte tercih etmenizdir. Böylece oluşturduğunuz renk paletinin omurgası ortaya çıkacaktır.

Renk paletinin 3. baskın ve etkili rengi ise oturma grubu ve döşemesinin rengidir. Profesyonellere baktığınız da göreceksiniz ki ortak noktaları, döşemelik kumaşta çoğunlukla düz renk seçmeleridir. Üçlü, ikili ve tekli oturma grubunda eğer ki desenli bir kumaş tercih etmek istiyorsanız bu isteğinizi tekli koltuklarda değerlendirin. Oturma gruplarındaki renk duvar ve perdeyle uyum içinde olursa yolun büyük kısmını tamamlamış olacaksınız.

Yukarıda saydıklarım renk paletinin omurgasını oluşturmaktadır ama eksiktir. En az 2 renk daha ana renklere yardımcı renk ilave edilmesi renk paletinin genel olarak tamamlanmasını sağlar. Yardımcı renkleri için yastık ve kırlent kumaşlarınızın rengiyle tamamlayabilirsiniz.

Belki birkaç çiçekle renk paletiniz için size yardımcı olabilir. Orta sehpanız veya kahve sehpalarınızın metal ayaklarının rengi de iyi bir fırsattır. Hatta yerdeki halı ve kilimlerle de ciddi anlamda renk paletinizi tamamlamanız mümkün.

Dekorasyonda genç odalarına dikkat Gençlerin odalarını dekore ederken o alanda ders çalışıp çalışmayacağını göz önünde bulundurmak gerek. Oda içerisindeki dikkat dağıtacak her obje çalışma verimini düşürecektir.

Çeyizlerin kıymetlisi dantel yerini koruyor! Dekorasyondan modaya her yerde... Geçmişte annelerimizin, ninelerimizin ellerinde ilmek ilmek işlenen danteller günümüzde de sandıklardan tekrar çıkmaya başladı. Vintageseverler, danteli kıyafetlerinden evlerindeki eşyalara kadar her yerde değerlendiriyor.