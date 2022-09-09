Türkiye Gazetesi

Genç kız yolda yürürken karşıya geçmek istedi ancak ne olduğunu anlayamadan hafriyat kamyonun altında kaldı. Saat 11.00 sıralarında Sancaktepe Başkent Caddesi üzerinde meydana gelen acı olayda caddeye dönüş yapan hafriyat kamyonu, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Meryem Kefercumi isimli yabancı uyruklu genç kadını altına alarak ezdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Meryem Kefercumi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafriyat kamyonunun altında kalan genç kızın cesedini polis ekipleri tabuta koyarak götürdü. Fotoğraf-İHA

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Meryem Kefercumi’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

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