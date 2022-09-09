Türkiye Gazetesi

Resmi plakalı araçla köpek ezen iki memur için karar belli oldu. Önceki gün Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçta bulunan iki memur, yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaştı.

Olayın 1 dakika sonrasında bölgeye tekrar gelen kamu görevlileri, aracın içerisinden çevreye bakınmalarına rağmen yaralı köpeği bulamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Resmi plakalı aracın sokak köpeğini ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığı'nca sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Bölgede bulunan yaralı köpeğin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerler tarafında tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan iki memur görevden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya Banaz ilçemizde yolda yatan bir köpeğin üzerinden resmi plakalı bir aracın geçtiği görüntülerin düştüğü görülmüştür. Bahse konu görüntülerde yer alan resmi araçta bulunan iki personel hakkında derhal adli ve idari soruşturmaya başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından her iki personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Banaz Kaymakamlığımızca görevlerinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında yangın çıktı. 3 saattir süren yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Çıkan dumanlar şehrin bir çok yerinden görünüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Turan Ergün, yangının fabrikanın openet kısmından çıktığını açıkladı.

Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Uşak'ta yolcu otobüsü tırın dorsesine arkadan çarptı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.