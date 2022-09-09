Türkiye Gazetesi

Bindiği araç adamın sonu oldu. Feci kazada çok sayıda kişi yaralandı. Direkli Bedirli kavşağında meydana gelen kazada A.B. idaresindeki 58 TC 748 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Ş.A. yönetimindeki 38 FF 558 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Seyfettin Akbulut hayatını kaybederken, sürücüler ile S.B., B.B., O.B. ve S.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKTI

Araç içerisinde sıkışan Akbulut'un cesedi ekipler tarafından çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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