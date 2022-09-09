Türkiye Gazetesi

İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi. Tam da vatandaşların iş çıkış saatinde yaşanan olayda metrobüsler çarpıştı. Metrobüslerin en dolu olduğu zaman dilimine denk gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

METROBÜSLER ÇALIŞMIYOR

İşten çıkan ve kazadan haberi olmayan vatandaşlar ise büyük bir şok yaşadı. Kaza sonrası metrobüs seferleri durduruldu.