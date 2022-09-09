Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da otobüs ile traktörün çarpışması 1 kişi canından oldu 9 kişi de yaralandı. Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Kıvrımyokuşu mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR OTOBÜSTE SIKIŞTI

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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Korkunç kaza! Börülce toplamaya giden işçiler dehşeti yaşadı: 1 ölü, 13 yaralı İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Börülce toplamaya giden arım işçilerinin bulunduğu römorktaki 13 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağrı olduğu öğrenildi.