Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgilere göre; Avcılar Şükrübey metrobüs durağında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 42 kişinin yaralandığı öğrenilirken, seferler durduruldu. Bu gelişmenin ardından otobüs duraklarına yönelen vatandaşlar, izdihama yol açtı.

OTOBÜS DURAKLARI DOLDU TAŞTI

Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarptığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.

Avcılar'da metrobüsler çarpıştı, Vali Ali Yerlikaya bilançoyu açıkladı Son dakika haberi az önce geldi, metrobüslerin çarpışması sonucu 42 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen videolar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. İşte son gelişmeler...

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Kadıköy'de metrobüs yandı, yolcular kendini dışarı attı Kadıköy'de Acıbadem Metrobüs Durağı'nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Paniğe kapılan yolcular kendilerini dışarı atarken yangın şoför ve yetkililerin müdahalesiyle söndürüldü.

Metrobüs kullananlar dikkat! İncirli istasyonunu geçici olarak kapatıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunda başlattığı çalışma için İncirli istasyonunu geçici olarak kapattı. Söğütlüçeşme istikametine gidecek olan yolcular için ise alternatif durak ismi verdi.