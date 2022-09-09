Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında otomobille çarpıştı. Kaza sonrası minibüs, refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçileri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
27 yaralı, hemen yan taraftaki Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
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