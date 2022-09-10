Türkiye Gazetesi

1 ay sonra baba olacaktı bindiği kamyonet sonunu getirdi. Samsun’un Terme ilçesi eski otogar mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan Yaşar Cansaka'nın kullandığı Ford Transit araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği karayolu üzerine devrilerek alev aldı, araç ise hurdaya döndü.

Feci kazada direğe çarpan kamyonet alev alırken, hayatını kaybeden kişinin 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Fotoğraf-İHA

KAMYON ALEV ALEV YANDI

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi sevk edildi. Elektrik direğindeki akımın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

1 AY SONRA BABA OLACAKTI, HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ikiye bölünen Ford Transit araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk’ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan Samsun-Ordu karayolu, elektrik direğinin ve hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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