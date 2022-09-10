Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 4 ile 6 derece kadar sıcaklığın yükseleceğini duyururken, ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA VE AKDENİZ KIYILARINA FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı: Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu plan yapanlara güzel haber var. Hafta sonu hava durumu mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Öte yandan yeni haritaya göre hafta başından itibaren yağışlar geri dönüyor.

Meteoroloji il il uyardı: 13 şehirde sağanak alarmı (7 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.