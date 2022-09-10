Türkiye Gazetesi

Yeşilliği ve doğaya yakınlığıyla bilinen Heybeliada ormanlarındakin görüntüler izleyenleri pes dedirtti. İddialara göre döküm ücreti vermek isteyenyükleniciler molozlarını buraya sdöktü ve gitti. İstanbul'un turizm mekanlarından Heybeliada, moloz ve atık tehlikesiyle karşı karşıya. Adanın ormanları hafriyat kamyonlarının yasa dışı şekilde gece vakti döktüğü moloz ve diğer çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü.

MOLOZ DAĞLARI OLUŞTU

Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yüklenicilerin molozları gece yarısı Heybeliada'daki ormanlık alana döktükleri öne sürüldü. Öte yandan, ormanlık alana dökülen ve küçük çaplı dağların oluştuğu moloz ve atık yığınları ile kamyonların atıkları dökerken geride bıraktığı zarar kameraya yansıdı.

Dökülen ve her geçen gün artan moloz yığınları, adadaki ormanlık alanın bir bölümüne yayıldı. Fotoğraf-İHA

Ormanlık alanda moloz yığınlarına tanık olan Adalılardan Hanefi Durul Bido, “Ormanda gezerken okulların arka bölgesinde orman yoluna moloz döküldüğünü gördük. Bunun için de gerekli yerlere ve sosyal medyaya yazılar yazdık. Bu molozların orman yollarına dökülmesi doğru bir işlem değil.

'MOLOZ DÖKERKEN ORMANA ZARAR VERİLMİŞ'

Çünkü bu işlemi yapan müteahhidin bunları İstanbul'a, anakaraya yollaması gerekiyor. Fakat herhalde bunun masrafından kaçıldığı için molozlar orman yollarına yayılmış. Bunun da orman için büyük zararları var. Bunu yaparken de bir kısım ağaçlara ufak tefek zararlar verilmiş. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz.

'DOĞA KATLİAMI'

Bugün ufak bir yere dökülmüş, beş-altı kamyonluk bir şey ama yarın adanın diğer orman yollarında da böyle bir işlem yapılırsa burada bir doğa katliamı olacağını düşünüyoruz. Bunun yapılmaması için gerekli kurumları, kuruluşları uyarma görevimizi iletmek isteriz. Kimler tarafından döküldüğünü bilemiyorum. Ama genelde bu tür işlerin müteahhitler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ama kimdir, nedir? O konuda bir bilgimiz yok” dedi.

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