Türkiye Gazetesi

Kazı çalışmasında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. İSKİ ekiplerinin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Otomobiliyle doğal gaz borusunu patlattı! Faciadan kıl payı kurtuldu Ordu’da bir otomobilin kanalizasyon çukuruna uçması sonucu doğal gaz borusu patladı. Gerçekleşen kazada sürücü faciadan kıl payı kurtuldu.

Bolu’da, patlayan doğal gaz borusu paniğe sebep oldu Bolu’da, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaklaşık 1 saat boyunca iş yeri ve evlerine giremedi.

Denizli'de doğal gaz borusunu onarmaya çalışan 3 işçi yaralandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışma sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusundaki sızıntıyı önlemeye çalışan 3 işçi parlama sonucu yaralandı.