Türkiye Gazetesi

Genç kadın çocuğunun doğum günü için almaya gitti. Eve varınca çocuğunu gördü ama bu kez de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı ve bu tartışma genç kadının sonu oldu.Gece geç saatlerde merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, doğum günü olması nedeniyle babasıyla kalan oğlu E.'yi almak için boşanmak üzere olduğu kocası M.K.'nin evine gitti.

TARTIŞMA ÇIKTI, KADINI ÖLDÜRDÜ

Genç kadın, komşusuyla birlikte gittiği evin önünde boşanma davaları devam eden kocası tarafından çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürüldü.

Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca M.K., suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin'deki orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Mersin Gülnar ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını Alevler, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın Silifke bölgesine de sıçrarken, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almak için mücadele etti. Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilirken onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve 790 kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki,”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangında etkilenenlerin sayısını açıkladı ve "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilendi. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Mersin'de orman yangını! Müdahale sürüyor: 110 ev tahliye edildi Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi. Öte yandan yangında her ihtimale karşı en yakın bazı yerleşim yerleri de boşaltıldı. Toplamda 110 evin boşaltıldığı ve bu evlerden tahliye edilenler için lojman hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Mersin Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri'nde görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterin yangına müdahale ettiğini duyurdu.

Mersin'de feci olay! 11 yaşındaki çocuk terliği yüzünden canından oldu Mersin'den kahreden bir haber geldi. 11 yaşındaki çocuk ailesi ile piknik yaparken suya düşürdüğü terliğini almak isterken canından oldu.