Türkiye Gazetesi

Hayvan avlayanlar dikkat! Yaban keçisini avlamak rekor cezayı beraberinde getiriyor. İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü ve Arsuz Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Sahada denetimlerde bulunan ekipler, A.V. isimli şahsın koruma altında olan yaban keçisini avladığını tespit ederek gözaltına aldı.

İKİ AYRI SEBEPTEN TOPLAMDA 254 BİN LİRA CEZA

Adli makamlara sevk edilen şahsa kaçak avlandığı gerekçesiyle 4 bin 912 lira idari ceza, avda vurmuş olduğu bir yaban keçisi için ise 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.

Mersin'deki orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Mersin Gülnar ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını Alevler, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın Silifke bölgesine de sıçrarken, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almak için mücadele etti. Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilirken onlarca ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve 790 kişi tahliye edildi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki,”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangında etkilenenlerin sayısını açıkladı ve "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilendi. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı.

Hatay'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 23:38'de gerçekleştiği ve 3,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Hatay'da iki aile taş ve sopalarla çatıştı: 1 ölü, 8 yaralı Hatay'da husumetli aileler taş ve sopalarla çatıştı. Çıkan kavgada 1 kişi canından olurken 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.