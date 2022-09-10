Türkiye Gazetesi

Gemlik'te bulunan yazlığına tatile giden ev sahibi Ünal Altınçekiç, evine döndüğübde büyük bir şokla karşılaştı.

Altınçekiç, kapı girişinde 3 tane büyük bıçağın bırakıldığı, 3 katlı evinin tamamının hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü.

Eve giren hırsızların halılara bile tuvaletleri yaptığını gören Altınçekiç, durumu hemen polise bildirdi. Eve gelen polislerde gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Evde bulunan her şeyi çöp poşetlerine koyarak çaldıkları ve 4 gün boyunca evde yaşadıklarını tahmin ediyor.

Ünal Altınçekiç şikayetinin ardından 2.el eşya alım ve satım sitesinde kendi eşyalarının satıldığını gördü. Hemen eşyalarını satan kişiyle görüşen Altınçekiç, kendisini ele vermeden buluşma noktası ayarladı. Ardından hemen durumu polis ekiplerine bildiren Altınçekiç, polisler ile birlikte müşteri gibi giderek şüphelilerden birini kıskıvrak yakalattı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HER KATA BIÇAK BIRAKMIŞLAR

Gördükleri karşısında şaşkına dönerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç,''Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm. Hemen karşımdaki kişiyle görüşerek polis ekiplerine bilgi verdim. O kişi bize kendi ürünümüzü satarken suçüstü yakalandı. Toplam 100 bin TL'lik altın ve yaklaşık 150 bin TL'likte eşyamızı çaldılar. Erzaklardan ne istediniz. Çay, kuru bakliyat, zeytinyağı götürmüşler. Al televizyonu git bu kadar dağınıklık yapmaya hakkın var mı? Kapı önlerine bıçak bırakmalarının nedeni, ev sahibi gelirse bıçaklamak için. Çocuklarım o bıçaklar yüzünden sürekli endişe içinde. Her katta 2 tane bıçak bırakmışlar. 4 gün boyunca evimde yaşayarak yiyip içmişler. Yatak odası ve çocuklarımın odasına tuvaletlerini yapmışlar. En azından tuvaleti kullansaydınız. Ben polis teşkilatımıza güveniyorum inşallah en kısa sürede hırsızların yakalanacağına inanıyorum'' dedi.

Gözaltındaki bir zanlının sorgusu sürerken, diğer 5 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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