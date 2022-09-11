Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

DUVAR KÂĞIDI

Duvar kâğıtlarını evinin duvarlarında değil de tavanında kullanmaya ne dersiniz? Duvar kâğıtlarının renk ve desen bakımından oldukça fazla çeşidi bulunuyor. Tavanınızda kullanacağınız duvar kâğıdını seçerken; bu kadar çok çeşit arasında kaybolmak yerine evinizdeki diğer aksesuarlara odaklanmanızı öneririz.

Örneğin; odada sade ve aydınlık tonlarda bir tasarım yapmayı seçtiyseniz tavanda desenli ve daha koyu renkte bir duvar kâğıdı kullanarak odaya hareket katabilirsiniz. Çiçek desenlilerin artık demode olduğuna inananlardansanız bunu bir kez daha düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

PARLAK BOYALAR

Son dönemde oldukça popüler hâle gelen yüksek parlaklığa ve yansıtıcı özelliğe sahip malzeme ile kaplanan tavanlar, doğru tonlarda mobilya ve aksesuar seçimi ile birleştiğinde odayı son derece ferah ve aydınlık gösterebilir.

AHŞAP KULLANIMI

Ahşap her türlü aksesuar, bulunduğu ortama sıcak, samimi ve doğal bir atmosfer katar. Beyaz tavanların sıkıcılığından ve tekdüzeliğinden bunalmışsanız, evindeki ambiyansı bir anda değiştirecek ahşap tavan uygulamasını tavsiye ederiz. Eğer yüksek tavanlı bir yaşam alanına sahipseniz, bu uygulamanın yanı sıra, işlenmemiş hâldeki kütüklerin tavana montajı ile çok daha çarpıcı bir etki oluşturmak mümkün.

TAŞ VE TUĞLA

Ahşabın doğallığını bir üst adıma taşımak isteyenler için önerimiz taş ve tuğla kullanımı… Özellikle kavisli tavanlar için birebir olan bu uygulama sayesinde benzersiz tasarımlar elde etmek mümkün. Öte yandan yapacağınız tavan dekorasyonunu çeşitli aydınlatma ürünleriyle de destekleyebilirsiniz.

Dekorasyonda doğru renk paleti şart Evinizin en çok vakit geçirdiğiniz oturma odasında dengelenmiş bir görünüm arzuluyor ve hemen her şeyin bir ahenk içinde olmasını istiyorsanız birbiriyle uyumlu renk tonlarını keşfe çıkmalısınız.