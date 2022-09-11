Türkiye Gazetesi

Kars'a gitmek üzere Ankara'dan yola çıkan ve yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi'nde korkutan dakikalar yaşandı. Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat'ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, kısa bir süre sonra 2'nci vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı.

Doğu Ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile Yerköy Tren Garı’na çekildi. Kısa bir süre burada bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldü.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Vali Ziya Polat, Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, "Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresi'mizde, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2'nci vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi.

"Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik" diyen Vali Polat, yolun açılıp açılmayacağına dair yarım saat içerisinde bilgi geleceğini aktardı. Polat, "Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır, tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Bileti olmadığı için trene alınmadı, raylara inip 1 kilometre yürüdü Kocaeli'den Konya'ya gitmek isteyen 90 yaşındaki adam, yüksek hızı tren raylarına girdi. Yaşlı adamı, itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı.