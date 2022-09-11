Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında yangın meydana geldi. İddiaya göre, babaannesine kızan genç saat 15.00 civarlarında babaannesinin ikamet ettiği evi yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü. Yangının kontrol altına alındığı dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebep dolayısıyla tekrardan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında da dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Evin penceresi çıkan yangında fırladı

PATLAMAYLA EVİN ÇERÇEVESİ 5-6 METRE FIRLADI

Olayı anlatan mahalle sakini Ömer Tek, “Bugün saat 3 civarlarında patlama oldu. Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı. İtfaiye geldi yangına müdahale etti söndürdü. Fakat bu saatlerde bir daha yangın çıktı. Görgü tanıklarına göre ev sahibinin torunları yaktı diyorlar ama net bir bilgi yok. Bu saate alev aldı tekrardan itfaiye geldi söndürdü. Patlama evin çerçevesini 5-6 metre fırlattı. Mahalleli korktu. O anda evde kimse yoktu, yaşlı teyzemiz Allah'tan evde değildi kızına gitmişti” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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