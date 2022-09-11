Türkiye Gazetesi

Kütahya Tavşanlı ilçesine bağlı İsaköy köyünde yaşayan Bayram Koç, sabah bahçesine gittiğinde fasulye çubuğuna asılı bir poşet içine bırakılan 50 lirayı gördü. Koç, para ile beraber üzerinde "Buraya araziye geldiğimizde yemek için salatalık ve domateslerinizden aldık birkaç defa. Hakkınızı helal edin. Kim olduğunuzu bilmiyoruz, o yüzden soramadık, izin alamadık. Bu parayı da aldığımız salatalık ve domates yerine kabul ederseniz çok seviniriz. Hakkınızı helal edin. Rabbim bahçenize, ailenize bereket versin. Sağlıcakla kalın." yazılı not buldu.

Yaşadığı olayı anlatan Koç, yaklaşık 50 yıldır ailesi ile birlikte çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Helallik istedikleri not ve para

'DÜNYADA NE İYİ İNSANLAR VARMIŞ'

Notu okuduğunda duygulandığını anlatan Bayram Koç, şunları kaydetti:

"Bahçemde yetiştirdiğim taze fasulyelerin çubuğuna asılı bir poşet görünce merak ettim. Poşeti açtığımda içinde 50 lira para ve kağıda yazılmış not gördüm. Notta, bahçemden salatalık ve domates aldıkları ve karşılığında da para bırakarak helallik istedikleri yazıyordu. Bu olay karşısında, böyle insanların var olmasından dolayı gururlandım. Dünyada ne iyi insanlar varmış dedim."

Not ve para bırakanlara hakkını helal ettiğini de kaydeden Bayram Koç, "Keşke parayı bırakmasalardı. Bahçeme zarar vermemek şartıyla her zaman buradan sebze alıp yiyebilirler." dedi.

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