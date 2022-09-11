Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kronik rahatsızlığı olan 78 yaşındaki Sami Özdemir dün evinde, özel bir hastanede koah tedavisi gören kardeşi 60 yaşındaki Muzaffer Özdemir ise bir saat sonra yaşamını kaybetti. İki kardeş bir saat arayla hayata gözlerini yumdu. Acılı aile büyük üzüntüye düştü.

İKİ KARDEŞ BERABER TOPRAĞA VERİLDİ

Ulubey ilçe meydanında öğlen vakti kılınan cenaze namazlarının ardından iki kardeş ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye, yakınları ile Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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