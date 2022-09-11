Türkiye Gazetesi

Yüzmek için Sultangazi Alibey Baraj Gölü’ne gelen Mehmet D. (15) ile Eyüp Ensar G. yasak olmasına rağmen baraja girdi.

Bir süre sonra 11 yaşındaki Eyüp Ensar G., suda çırpınmaya başladı. Bunu gören arkadaşı Mehmet D., Eyüp Ensar G.'yi kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtaran Mehmet D. de boğulma tehlikesi geçirdi.

ARKADAŞININ BOĞULUŞUNU İZLEDİ

Arkadaşını göremeyen Eyüp Ensar G., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların yardımı ile sudan çıkarılan Mehmet D.’nin hareket etmediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mehmet D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Mehmet D.’nin cansız bedeni otopsi yapılması üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocukların boğulduğunu gören Mahir Sido, "Biri suya girdi sonra arkadaşını çağırdı. İkisi suya girdi. İkisi boğuluyordu sonra biz bağırdık. Biri kurtarıldı, diğeri hayatını kaybetti" dedi.

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