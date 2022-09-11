Türkiye Gazetesi

Sonbaharın gelişi ile yurt genelinde hissedilen serin hava hafta sonu yerini yükselen sıcaklığa bırakmıştı.

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bu hafta sıcaklıklar yurt genelinde birkaç derece birden düşecek.

Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak etkili olacak. Salı günü ise yağışlı hava yurt genelini etkisi altına alacak.

Hafta başından itibaren soğuyayn havayla beraber İstanbullular güne yağmurla başlayacak.

BATI KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı geçti. Güneşli günler yeni hafta yerini gök gürültülü yağmurlara bırakıyor. Bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kent gelinde sağanak etkili olacak. Yaşanacak olumsuzluklara ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji il il uyardı: 13 şehirde sağanak alarmı (7 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.