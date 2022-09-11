Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 40 ilde çevrim içi olarak arsa satışı gerçekleştirecek.
Açık artırmayla satışa sunulacak arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.
Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
BAŞVURULAR 20 EYLÜL'DE BİTİYOR
Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.
Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
9 ilde 26 adet arsa satışı yapacak TOKİ ve Emlak Yönetim 9 ilde 26 arsa satışı yapacak.
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı TOKİ İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki arsaları satışa çıkarıyor.