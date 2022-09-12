Türkiye Gazetesi

Baş Mahalle'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sondakika... AVM'de silahlı çatışma çıktı: 1'i ağır 6 yaralı İstanbul'da bir AVM’de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Oalyda 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.

Kadıköy’de husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var Kadıköy’de sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada grup üyelerinden 2 kişi yaralanırken, sokaktan geçen 18 yaşındaki bir gence yorgun mermi isabet etti.