Türkiye Gazetesi

İstanbul Güngören'de bulunan 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde binadan sesler gelmesi üzerine şüphelendi. İnceleme yapan apartman sakinleri, evlerinin içinde ve bina dışında çatlaklarların oluştuğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ, SOKAK KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve Güngören Belediyesine ait zabıta ekipleri incelemede bulundu. İncelemeler sonucu çatlaklar oluşan bina ile bitişiğindeki 5 katlı binanın sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, sokak tedbir amaçlı kapatıldı.

Sabah saatlerinde bina temelinde inceleme yapılacağı öğrenilirken, incelemelerin ardından binaların durumuna ilişkin karar verileceği belirtildi.

KİMİSİ SOKAKTA BEKLEDİ, KİMİSİ AKRABASINA GİTTİ

Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken, bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi. Boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti.

Dört katlı binada oturan vatandaşlar, binalarında çatlak olduğunu ve bazı fayansların döküldüğünü, yaşanan sıkıntının yanlarında bulunan diğer binanın önündeki inşaattan kaynaklanabileceğini söyledi.



Ekiplerin incelemesi sürerken, tahliye eden binalarda yaşayan vatandaşlar sokakta bekledi

"ÇIKTIK DIŞARI BEKLİYORUZ"

Tahliye edilen binada oturan Nevzat Civcik isimli bir vatandaş, "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, herhalde fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı bekliyoruz, bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" diye konuştu.

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