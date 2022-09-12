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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
12.09.2022 - 09:04 | Son Güncelleme: 12.09.2022 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı
Etiketler : deaş,ankara,operasyon,
907530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/907530.aspx
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