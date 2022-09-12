Türkiye Gazetesi

‘Spinal Musküler Atrofi’ ya da kısaca halk arasında bilinen adıyla SMA, kas kaybı ve zayıflığa neden olan genetik bir hastalık. Vücuttaki kasları tutarak hareket kabiliyetini kısıtlayan bu hastalık, bebeklerde sıklıkla ölümle sonuçlanıyor. Türkiye’de her 6 bin ila 10 bin bebekte bir görülür. Sağlıklı ancak taşıyıcı olan anne babaların çocuklarında görülen bu hastalık, genetiktir ve anne babadan çocuğa geçer. Bu nedenle taşıyıcı olduğu tespit edilen çiftlere doktorlar normal yoldan çocuk sahibi olmak yerine tüp bebek tedavisi gibi çeşitli yöntemleri önerir. Çünkü normal yoldan bebek sahibi olurlarsa çocuklarında SMA çıkma oranı yüzde 25’tir.

Adana’da ise bebekleri SMA hastası olarak doğan bir çift, doktora 40 milyon liralık tazminat davası açtı. SMA taşıyıcısı olan bir çift, çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi için bir kadın doğum uzmanı doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edildi ancak bu süreçte çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebeğin SMA’lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı.

Arabulucuk süreci tamamlanan davada aile, hekimden 40 milyon TL’lik tazminat istedi. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram ise yaptığı açıklamada tazminat talebine tepki gösterdi.

40 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİNE TEPKİ

Cengiz Bayram, aile ile hekim arasındaki yaşanan süreci anlattı:

“Bir kadın doğum uzmanımız bir ailenin isteğiyle bir tüp bebek tedavisine başlıyor. Bu tüp bebek meydana getirmeden evvel embriyo anne ve babanın sperm yumurtasının birleştiği organizmaya embriyo diyoruz. Embriyo genetik merkezde analiz ediliyor. Doğru embriyo anneye enjekte ediliyor fakat aile hekimin uyarısına rağmen normal yollardan kendi bebekleri dünyaya geliyor. Bu defa bebek SMA’lı doğuyor. Bundan kaynaklanan bir dava.

Mahkemenin ilk aşaması arabuluculuk aşaması bitti. Aile bizden 40 milyon TL istedi. Şu anda dilekçesini bekliyoruz. Karşı taraf arabuluculuk aşaması bittikten sonra davaya tüketici mahkemesinde devam edilecek. Sonucun ne olacağı önemli değil, hekim kazansa bile kazanacağı süre yaklaşık 7 yıl devam ediyor, 7 yıl o endişeyi yaşaması bir kere kabul edilemez. Hekim hiçbir şekilde bir sigortası 800 bin TL, yani bu stresi bu problemi kendi işine yansıtacak. Bundan sonraki müdahalelerinde çok farklı davranacak. Bu da kamuoyuna zarar verecek, yani o yüzden sigortaların bir şekilde bu davaları karşılayabilecek miktarlara çıkartılması lazım. Bu çıkartılmadığı sürece hekimler kendilerini güvende hissetmiyorlar.”

40 milyon TL’lik tazminat davasını doktorların karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini aksi takdirde hekimlerin çalışma şartlarını da etkileyeceği belirtti.

Yaptırdıkları tetkiklerle ekonomik kazanç elde edeceklerini belirten Bayram, “Amerika Birleşik Devletlerinde 100 liralık harcamanın 30 lirası defansif tıpla ilgili yani hekimin kendini korumasıyla ilgili Türkiye’de bu yüzde 10-15 olsun bu bile yaklaşık 7-8 milyar dolar yapıyor. Halbuki devletin ufacık bir düzenleme ile tamamen yok etmesi mümkün. Mesela devlet 500 milyon dolar harcama yapsın malpraktisle ilgili hiç bir şey kalmaz. Hekimlerin defansif amaçta çekinik tıp dediğimiz bu amaçta istediği hiçbir tetkik hiçbir tahlil kalmaz ve dolayısıyla hekimler ve bizler ekonomik anlamda çok ciddi kazanımlar elde ederiz” dedi.

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