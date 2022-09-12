Türkiye Gazetesi

İki gencin 'küfür' tartışması kanlar içinde bitti. Tartışmada jilet çıkarılınca hastane yolu kaçınılmaz oldu. saat 02.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Sokak'ta meydana gelen olayda Furkan B. (23) geçen günlerde annesine küfrettiğini duyduğu Taha Ö. (16) ile sokakta karşılaştı. Bir süre tartışan ikili kavga etmeye başladı.

BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Bu esnada yanında bulunan jiletle Taha Ö., Furkan B.'yi göğüs, kol ve bacağından yaraladı. Arbedede elindeki jiletle Taha Ö.'de kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan Furkan B. yanındaki arkadaşları tarafından motosikletle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Taha Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

'JİLETLE SALDIRDI'

Öte yandan olay anında Furkan B.'nin yanında olan arkadaşı Sırrı Doğan Verener, "Taha isimli şahıs Furkan isimli şahsın annesi ile ilgili ortamlarda küfür etmesi üzerine bulunması sonrası bugün denk geldiler. Furkan yumruk attı, şahıs ara sokağa kaçtı. Ardından önceden hazırladığı jiletle Furkan'a jiletle saldırdı. Biz de motosiklet üzerinde hastaneye getirdik" dedi.

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