Türkiye Gazetesi

Bakır işleme el sanatıyla meşhur olan Gaziantepli bakır ustasının yaptığı devasa ibrik görenleri şaşırtıyor. Bakır ustasının gözü gibi baktığı, 1 sene boyunca ilmek ilmek işlediği devasa ibrik fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Osmanlı motifleri ile süslenen boyu 2 ile 5 metre arasında değişen devasa ibrik için 75 ile 150 kilogram arasında bakır kullanılıyor. İnsan boyunu aşan ibrikler, ev fiyatına alıcı buluyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

2 usta tarafından 1 yıl boyunca verilen emekle yapılan devasa ibrik hakkında bilgi veren Bakır Ustası Hüseyin Kaynar, “Babadan dededen bakırcıyız, eski sanatları yaşatmaya çalışıyoruz. İbriklerimizi uzun zaman önce yaptık. 2 tane usta yaklaşık 1 yıl kadar bir süre üzerinde çalıştı. İlmek ilmek işlenen Osmanlı, Selçuklu motifleri var. Genellikle turistik bölgeler, oteller, lobilerine dikkat çekmek için düşünüyorlar ve alıyorlar. Fiyatları çifti 500 bin TL, teki ise 250 bin TL’dir. İbriğimizin başı ejderhadan esinlenildi. Biz devasa boyuta çalıştık ve dikkat çeksin böyle yaptık. Üzerinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri var, hep eskiye dayalı kullanılmış eski motifler üzerinde mevcut” diye konuştu.

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