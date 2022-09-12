Türkiye Gazetesi

İzmir’de bir sünnet töreni ilginç görüntülere sahne oldu. Sünnet çocukları Mehmet Ali Hoş ve Ömer Asaf Hoş’un Torbalı’da düzenlenen sünnet töreninde takı takmak için sahneye çıkan hala Dilek Günbey, enişte Mehmet Günbey ve kuzeni Bedirhan Günbey tarafından takılan takılar herkesi şaşırttı. Sünnet çocuklarının akrabaları çocuklara altın yerine lüks et taktı. Sünnet töreninde kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Sünnet çocuğu Mehmet Ali Hoş, “Sünnet düğünümde herkes para takıyordu. Bu sefer et taktılar, çok mutluyum” dedi. Sünnet çocuğunun babası Serkan Hoş da “Bu mutlu günümüzde lüks et işi yapan ablam Dilek Günbey, eniştem Mehmet Günbey ve yeğenim Bedirhan Günbey’e bize böyle bir takı hediye ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE OLMAYANI YAPTIK”

Torbalı Ayrancılar’da lüks et işiyle uğraşan enişte Mehmet Günbey, “Dünyanın en güzel etini dünyanın en güzel çocuklarına bugün armağan ettik. İnşallah iyi bir hatıra olarak kalır” ifadelerini kullandı. Sünnet çocuklarının kuzeni Bedirhan Günbey ise “Yeğenlerimizin bu mutlu gününde Türkiye’de olmayanı yaptık. Sünnet düğünün takı merasiminde yeğenimize altın ve para değerinde Türkiye’nin, hatta dünyanın en pahalı eti Wagyu etini takı olarak taktık. Bu vesileyle de düğünümüze renk kattık” diye konuştu.

Sosyal konut hamlesinde inşaatçı da taşın altına elini koyacak Sosyal konut projesi ve konutta arsa desteklerinin sektöre olumlu katkı yapacağını ifade eden İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bu projelere kendilerinin de destek sağlayacağını söyledi. Tellioğlu “Türkiye’de ortalama konut maliyetinin yarısını arsa maliyetleri oluşturuyor. Uygun arsa tahsis edilip maliyet düştüğü anda biz de üyelerimizden bunu fiyatlara yansıtmalarını talep edeceğiz” dedi.